Marc Márquez volverá a correr en el Gran Premio de Aragón

septiembre 13, 2022 - 9:14 am

El seis veces campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez, ausente de los circuitos desde su operación en el brazo derecho a principios de junio, regresará a la competición en el Gran Premio de Aragón este fin de semana, anunció este martes el equipo Honda.

«110 días después de su última carrera en MotoGP, en el Gran Premio de Italia el 29 de mayo, Marc Márquez regresará a la competición en el Gran Premio de Aragón», indicó el constructor japonés en un comunicado.

OFICIAL!! 😁 Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón 💪🏼 Full gas!!

OFFICIAL!! 😁 Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP 💪🏼 Full gas!

–#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK

— Marc Márquez (@marcmarquez93) September 13, 2022