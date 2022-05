Marc Márquez estará fuera de las pistas de MotoGP tras pasar nuevamente por el quirófano

mayo 30, 2022 - 2:56 pm

El seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Honda), víctima de una fractura del brazo derecho en julio de 2020, volverá a operarse de ese brazo «la próxima semana», anunció el sábado en la víspera de la carrera del Gran Premio de Italia.

«Seré operado la semana que viene. Desde la lesión siento grandes limitaciones. Me he dado cuenta esta temporada de que no disfruto, sufro mucho, no corro como quiero», indicó el español, sin poder precisar la duración de su tiempo de baja, aunque la prensa estimó que se perderá probablemente el resto de la temporada.

«No lo sé, los doctores lo dirán después de la operación, pero será largo, seguro. Pero era el momento de hacerlo», respondió en conferencia de prensa, señalando que quiere preparar bien la temporada de 2023.

Quería comunicaros que desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejado durante un tiempo de la competición.

Quería comunicaros que desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejado durante un tiempo de la competición.

«He hecho evidentemente todo lo que era posible para evitar esta operación, pero es la solución para volver», añadió, asegurando que el problema está claro: «Una rotación demasiado importante en el brazo».

Marc Márquez, de 29 años, se cayó el sábado en la sesión de clasificación del Gran Premio de Italia, en la que fue undécimo, pero esta nueva caída no tuvo incidencia en su decisión, que había sido tomada la víspera, precisó.

Se someterá a su cuarta operación en el húmero derecho. Tendrá lugar el martes en Estados Unidos, en la clínica Mayo de Rochester (Minnesota), anunció el equipo Honda.

El piloto catalán regresará luego a España para pasar allí su tiempo de convalecencia y será entonces cuando pueda estimarse un tiempo de baja, precisó.

«El viernes supimos que esta operación podía realizarse porque el hueso está listo. Antes no era lo suficientemente sólido», explicó el director deportivo de Honda, Alberto Puig.

Antes del Gran Premio de Italia, Márquez es décimo en el Mundial de MotoGP, a 48 puntos del líder y defensor del título, el francés Fabio Quartararo.

AFP