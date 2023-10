Marc Márquez correrá en 2024 con Gresini junto a su hermano Álex

166559

-El piloto español Marc Márquez, séxtuple campeón del mundo de MotoGP, tendrá a su hermano Álex como compañero en la temporada 2024 de la MotoGP al fichar con la escudería Gresini.

“La familia Gresini está contenta de anunciar la llegada de Marc Márquez para la temporada 2024”, escribió la escudería en un comunicado.

Márquez, de 30 años, que rompe con Honda, formará un “dúo mágico” con su hermano menor, Álex, añadió el texto. “No ha sido una decisión fácil porque es un gran cambio (…). Pero estoy entusiasmado con este nuevo reto”, comentó el piloto, citado en el comunicado.

“Es un momento histórico para la familia Gresini”, declaró Nadia Padovani Gresini, dueña de la escudería.

“Lo más fácil era quedarse en Honda. Situación bajo control, moto bajo control… pero si quiero cuidarme y cuidar mi carrera, necesito un nuevo desafío”, añadió Márquez en conferencia de prensa en el circuito de Lombok, donde este fin de semana se disputa el Gran Premio de Indonesia.

También explicó su decisión de unirse al equipo Gresini: “Es una gran familia y tiene la mejor moto de la parrilla. Y mi hermano está ahí”.

A shock wave move and the biggest we've seen for years! 🤯



Hear from @marcmarquez93 in his very first interview after the announcement of his huge switch from Honda to @GresiniRacing! 🎙️😮#MotoGP pic.twitter.com/EkmKziSkQw