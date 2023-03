Maibe Otero, la mujer que sacudió el corazón de Maickel Melamed

68018

El economista y reconocido deportista Maickel Melamed reveló hace poco quién es su pareja sentimental, la que le mueve el piso y le inspira cada momento de su vida.

A través de su cuenta en Instagram, Melamed publicó una foto en la que se le ve acompañado de la comunicadora social Maibe Otero y a quien le dedicó palabras hermosas, propias de un enamorado.

«Algún día espero estar a tu altura. El amor me hace crecer y si no, me pondré tacones. Te amo @mabeoteror ♥️. Y amarte me engalana. Que amen mucho, se los deseo», escribió en su post.

Otero es una profesional reconocida también en el medio comunicacional por su desempeño en las revistas Estampas, Bienmesabe y en el portal de Últimas Noticias.