Magic Johnson y grupo inversor alcanzan acuerdo para la compra de los Washington Commanders

78096

-Dan Snyder tiene un acuerdo para vender a los Washington Commanders de la NFL por el mayor precio pagado por un equipo deportivo profesional norteamericano.

Un grupo liderado por Josh Harris y Mitchell Rales que incluye a Magic Johnson tiene un acuerdo en principio para comprar el equipo por un récord de 6.05 millones de dólares, dijeron el jueves a The Associated Press dos personas con conocimiento de la situación.

Las personas confirmaron que el acuerdo era un acuerdo totalmente financiado y no exclusivo que aún no se había firmado. Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque el acuerdo no se ha finalizado.

Otra persona dijo a la AP que aún no se ha enviado un acuerdo a la NFL para su aprobación. La liga declinó hacer comentarios.

Una vez que se apruebe el acuerdo, Harris poseería participaciones de control en equipos en tres de las cuatro principales ligas deportivas profesionales de América del Norte. Él y David Blitzer han sido dueños de los Philadelphia 76ers de la NBA desde 2011 y de los New Jersey Devils de la NHL desde 2013.

Harris ha sido dueño de una parte de los Pittsburgh Steelers, que necesita vender antes de conseguir a los Commanders.

El precio para los Commanders supera el récord anterior de 4.65 millones de dólares establecido cuando el grupo del heredero de Walmart, Rob Walton, compró los Denver Broncos el año pasado. Johnson, el miembro del Salón de la Fama del baloncesto que también posee parte de los Dodgers de Los Ángeles de las Grandes Ligas de Béisbol, también formó parte de la oferta de Harris para los Broncos.

AP

Lee más: Orlando Arcia ingresó a la lista de peloteros lesionados tras pelotazo en su muñeca izquierda