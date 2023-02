Machiques se tituló campeón del Minivol Femenino

49318

– El sexteto de Minibol Femenino de Machiques se tituló campeón del torneo estatal, competición desarrollada en el municipio machiquense. El torneo femenino fue organizado por la Asociación Zuliana de Voleibol, la cual contó con participación de apenas seis municipios del estado Zulia.

Régulo Vargas, presidente de Asovoleibol, expresó que fue un torneo desarrollado con buena organización, pero lo que no entiende es la escasa participación de los municipios estadales, lo que da a entender que la situación del deporte zuliano tiene a agravarse.

Pese a esto, Machiques cumplió y se tituló en su feudo, seguido de La Villa del Rosario como subcampeón, Colon en el tercero, Maracaibo en el cuarto lugar y cerró Lagunillas.

El deporte en el Zulia sin rumbo

El torneo de minibol femenino, realizado en el municipio Machiques, fue claro y determinante para una lectura qué está sucediendo en el deporte zuliano, pues no es posible que asistieran solo cinco municipios más el anfitrión y faltaron 8 que estaban inscritos y listos a participar en ese evento organizado por la Asociación de Voleibol del estado Zulia para sacar la selección de minibol femenino, indicó Regulo Vargas presidente del ente federativo.

Según Vargas y Jony Almarza, de Asoatletismo, «las asociaciones no ven el apoyo gubernamental, tanto regional como los municipales, no es posible que las niñas se quedarán tristes y vestidas, con ganas de representar a sus municipios, entre ellas las de el municipio San Francisco, que no asistieron por falta de transporte».

Acotó Regulo Vargas que el próximo sábado le toca a la categoría infantil, y espera que las selecciones tengan el apoyo y puedan asistir a todos los eventos aprobados en Asamblea General con los 21 municipios.

Según Almarza y Vargas, da la impresión de que quienes dirigen el deporte están de espaldas a las asociaciones y permiten que la gente esté paralizada en los institutos municipales, porque no es posible que el deporte zuliano esté en estas condiciones.

