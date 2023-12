Luis Suárez: “Mi hijo me pide jugar con él y no puedo”

193359

El delantero uruguayo Luis Suárez contó que sufre de artrosis en su rodilla que le dificulta jugar fútbol con su hijo.

El “Pistolero” fue ovacionado por más de 50 mil hinchas que abarrotaron el Arena do Gremio en su último encuentro con el Gremio, que ganó 1-0 sobre Vasco de Gama con el tanto de Suárez.

El atacante charrúa, de 36 años, convirtió 24 goles y repartió 17 asistencias en 52 compromisos con el uniforme del Tricolor Gaucho.

Luis Suárez sufre de su rodilla

“Lo que siento es un pinchazo constante en la rodilla. Por suerte no me genera líquido porque no podría ni moverla, pero se me traba y no la puedo ni doblar. Los días antes de cada partido me tomo tres pastillas y horas antes de jugar me inyectan un Voltarén (antiinflamatorio y analgésico). Si no, no puedo jugar. De ahí la renguera”, expresó.

Mi familia y yo queremos agradecerles a todos el cariño y lo vivido ayer en el ARENA DO GREMIO 🤯



Fue un día increible e inolvidable, los llevaremos en nuestro corazón por siempre 💙



Sé que muchos no pudieron ir, gracias igual por el afecto 🙌🏼 pic.twitter.com/3OzVd4ojiM — Luis Suárez (@LuisSuarez9) December 4, 2023

“En la parte externa de la rodilla tengo una tensión que me quedó de una cirugía que tuve en 2020 cuando estaba en el Barcelona. En la última etapa de recuperación vino la pandemia y tuve que hacer ejercicios por mi cuenta y no terminaba de estirar la rodilla. En la parte interna tengo desgaste de cartílago y eso choca contra el hueso”, detalló el goleador.

El máximo goleador de la selección uruguaya, que podría unirse al Inter de Miami en 2024, aseguró que no planea retirarse, a pesar del constante martirio que soporta. Asimismo, su vida familiar y la relación con su hijo también se ha visto afectada.

“Ahora puedo soportar esta artrosis, pero tengo que pensar que en cinco años capaz no puedo jugar al fútbol con mis amigos. La verdad es que los primeros pasos de la mañana son muy dolorosos. El que me ve piensa que es imposible que juegue un partido. Mi hijo me pide para jugar con él y no puedo”, lamentó.