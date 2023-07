¿Luis Suárez llegará al Inter de Miami?

129945

-El Inter de Miami rompió el silencio sobre los rumores que se ha crecido en los últimos días de la posible llegada de Luis Suárez.

El delantero uruguayo podría compartir vestuario nuevamente con sus viejos amigos, Lionel Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba. Estos cuatro jugadores vivieron una época dorada en el FC Barcelona.

Jorge Mas, dueño del conjunto del sur de la Florida, confirmó el fichaje del lateral izquierdo español y también aclaró de la postura del club sobre la posible incorporación del “Pistolero”.

“Luis Suárez es jugador de Gremio. En lo personal, es un crack y un histórico, se conoce su relación con Jordi, Lio y Busi, pero es jugador de Gremio y respeto eso”, dijo el mandamás de las “Garzas” al medio El País de Uruguay.

Dueño de Inter de Miami abre la puerta a Luis Suárez

Mas dejó claro que le gustaría tener entre sus filas a Luis Suárez, pero cuando se encuentre sin contrato.

Suárez, de 36 años, tiene contrato con el combinado de Porto Alegre de Brasil hasta diciembre de 2024 y cuenta con una cláusula de 70 millones de euros.

De igual modo, ESPN Argentina informó que el atacante uruguayo estaría dispuesto a devolver le al Gremio 10 millones, para concretar su salida.

El atacante charrúa registra 16 goles y nueve asistencias en 31 partidos disputados con el Tricolor Gaúcho, que no dejaría salir a su estrella tras culminar la Copa do Brasil, según el Diario AS.

“Es falso y es imposible que vaya (al Inter Miami). Estoy muy feliz y tengo contrato en Gremio hasta 2024”, expresó el delantero charrúa.

El Inter de Miami enfrentará este viernes 21 de julio a Cruz Azul, en el Lockhart Stadium, por la Leagues Cup 2023. Messi y Busquets harán su debut con el equipo rosado.