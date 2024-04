Luis Rubiales fue liberado tras breve detención en aeropuerto de Madrid

255597

Este miércoles 3 de abril, el expresidente de la Real Federación Española de Futbol, Luis Rubiales, fue arrestado para luego ser liberado tras su arribo a España desde República Dominicana. Rubiales es investigado por la justicia de su país por posible corrupción mientras estaba al frente del organismo.

Actualmente, Rubiales es seguido por posibles irregularidades en la aprobación de contratos en los últimos cinco años que actuó como mandamás de la RFEF, por lo que sabía que su llegada a Madrid no sería discreta.

El expresidente del ente estaba al tanto de su eventual detención; sin embargo, eso no evitó su regreso, especialmente después de que se rumorara que su viaje a la isla caribeña estaba ligado a un posible escape.

De momento, deberá esperar la citación del juzgado para declarar sobre la investigación en curso.

Rubiales ha señalado en el pasado que no cometió algún tipo de actividad ilícita mientras estaba al frente de la RFEF y aseguró que sus ingresos son producto de su trabajo.

“Estoy aquí para decir que es mentira que haya pegado una mordida con pisos y un equipo de béisbol aquí (en República Dominicana). Han dicho que tengo un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera”, indicó Rubiales a La Sexta.

“Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Todo eso que se ha dicho. Lo que dice la jueza, lo que haya investigado la UCO no lo sé, porque no sé si tiene relación directa, espero que no, con filtraciones, con algunas afirmaciones que han hecho medios”, añadió.

🇪🇸 | ÚLTIMA HORA: La Unidad Central Operativa (UCO) deja en libertad en Madrid a Luis Rubiales tras comunicarle su imputación. #España #LuisRubiales pic.twitter.com/yVuS2FHrCo — UH Noticias (@UltimaHoraNo) April 3, 2024 Diario Analítica / Noticia al Día

Lee también: Maikel García se lució ante los Orioles