Luis Enrique asume el reto en el PSG

El PSG oficializó al español Luis Enrique como su nuevo entrenador por las próximas dos temporadas.

El presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, presentó este miércoles 5 de julio al asturiano, de 53 años, durante una rueda de prensa en el Campus PSG.

El exseleccionador de España reemplazará a Christophe Galtier en el banquillo del conjunto parisino hasta 2025.

El presidente y CEO del PSG Nasser Al-Khelaïfi junto al nuevo entrenador Luis Enrique.



#WelcomeToParisLuisEnrique pic.twitter.com/HpPkHztN75 — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 5, 2023

Galtier fue despedido por el elenco de París pese a quedarle un año de contrato. El entrenador francés conquistó un título de liga y un Trofeo de Campeones con el elenco de la capital francesa.

“Supone un nuevo ciclo, una nueva forma de jugar, con uno de los mejores entrenadores del mundo, no por lo que haya ganado sino por su estilo de futbol, ofensivo”, dijo Al Khelaifi.

Luis Enrique, octavo DT del PSG en 12 años

Luis Enrique será el octavo entrenador en 12 años en el club francés desde la llegada del fondo catarí QSI (Qatar Sports Investments) en 2011.

El técnico español se encontraba sin empleo tras ser destituido por la Real Federación Española de Fútbol luego de la eliminación de los octavos de final en el Mundial de Qatar 2022. Enrique estuvo al frente de la “Roja” desde 2018.

“Puedo garantizaros que trabajaremos como un equipo”, afirmó el nuevo DT del PSG, que espera conformar un equipo ofensivo y conseguir títulos.

“Espero poder devolver la confianza que me da el club con trofeos. No hablo francés, pero he empezado a estudiarlo”, destacó.

El PSG sueña con su primera Champions

El Paris Saint-Germain Football Club sueña con ganar su primera Champions League. La afición parisina espera que Luis Enrique tenga un gran desempeño, así como lo tuvo en su primera campaña en el Barcelona, cuando logró el “pentaplete”.

El cuadro de París disputó su primera final de la Liga de Campeones en 2019-2020, y cayó derrotado 1-0 ante el Bayern München, en el estadio da Luz (Benfica).

