Luis Castro emocionado de jugar con Águilas del Zulia

-El utility Luis Castro llegó a Águilas del Zulia tras el cambio de Luis Pacheco a los Bravos de Margarita, y ya se reportó en su pretemporada en el estadio Luis Aparicio “El Grande” de Mararacaibo.

El nativo del Sur del Lago de Maracaibo se puso el uniforme de práctica de infielders y outfielders. “Estoy bien contento de estar aquí, me recibieron bien, echándome bromas porque me fue bien jugando contra las Águilas. Siempre me he sentido bien jugando en este estadio”, acotó Castro.

Sobre su versatilidad en el terreno de juego agregó: “Vengo con mucha energía, ganas de ganar un título. Defensivamente puedo ayudar donde me pongan, aunque me siento bien jugando en la segunda base”.

Castro, de 27 años, viene de cumplir campaña en la Liga Independiente del Atlántico. Disputó 110 juegos, en los cuales conectó 105 indiscutibles, 24 dobles, 15 batazos de vuelta completa, con 65 impulsadas, 18 bases robadas y promedio de .291.

“Gracias a Dios, primero, por mantenerme sano. Fue una campaña sólida. Hice algunos ajustes y ahora estoy enfocado en la temporada con las Águilas”.

En cinco temporadas en la LVBP, el derecho acumula 30 dobles, 14 cuadrangulares entre sus 138 imparables, además suma 93 rayitas fletadas, 74 anotadas y .261 de promedio ofensivo.

Prensa Águilas