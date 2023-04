Luis Arráez se convirtió en el primer pelotero de los Marlins en batear la escalera

76930

-Durante la noche de este martes en el Citizens Bank Park, el infielder venezolano que pertenece a los Marlins de Miami, Luis Arráez, se convirtió en el primer pelotero de la franquicia en batear la escalera. Arráez llegó a Miami tras un cambio que involucró al también venezolano, el lanzador Pablo López.

El vigente campeón bate de la Liga Americana, bateó doble en el primer inning, triple en el tercero, jonrón en el séptimo y sencillo en el octavo para completar la histórica hazaña que lo convierte en el primer pelotero del equipo en lograrlo.

El habilidoso bateador zurdo acaba de inscribir su nombre entre un selecto grupo de venezolanos que también batearon la escalera en sus respectivas organizaciones. Los criollos que lograron la hazaña fueron; César Tovar (1972), Carlos Guillén (2006), Carlos González (2010), Pablo Sandoval (2011) y Eduardo Escobar (2022).

Have you heard of TEMU? Join now and use my invitation code <102779887> for instant cash! While you're at it, check out #LuisArraez – his cycle is impressive ⚾🔥 #TEMU #shoppingapppic.twitter.com/W5HaQHHWrP