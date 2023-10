161919

-Una vez más el toletero criollo Luis Arráez consigue el título de bateo. En esta ocasión el camarero yaracuyano logra una hazaña inédita en las mayores, ya que se convierte en el primer pelotero en lograr la distinción con ambos circuitos de la MLB de manera consecutiva: (2022, Mellizos de Minnesota) y (2023, Marlins de Miami).

Arráez dominó el promedio de bateo de principio a fin vistiendo el uniforme de los Marlins de Miami, equipo con el que logró un average de .354, 17 puntos por delante de su más cercano competidor, su compatriota Ronald Acuña Jr.

“He trabajado duro para esto. Trabajé duro para ayudar a mi equipo a ganar, y esto es increíble. Y no puedo esperar hasta que saquemos 27 outs hoy y entonces vengan y me digan: ‘Oye, ganaste el título de bateo otra vez’. Me hace feliz porque trabajo duro”, expresó Arráez en entrevista con medios locales.

En la presente campaña, la “Regadera” se convirtió en una máquina de bateo y regó incogibles a diestra y siniestra. En el mes de abril se convirtió en el sexto criollo en batear la escalera, mientras que, en junio, selló tres noches perfectas al irse de 5-5.

En la pasada temporada con los Mellizos de Minnesota, el venezolano logró promediar .316. No obstante, con Miami, superó su promedio personal con 38 puntos más, bateando 203 incogibles, produciendo 69 carreras y anotando 71 veces en sus 147 juegos disputados.

