Los Warriors aplastan a los Celtics y empatan las Finales de la NBA

junio 6, 2022 - 10:49 am

1888528

Stephen Curry dio una gran exhibición de 29 puntos el domingo en solo tres cuartos, y los Warriors de Golden State derrotaron 107-88 a los Celtics de Boston, para igualar 1-1 las Finales de la NBA.

Los Warriors, que el jueves dejaron escapar el primer triunfo con una debacle en el último cuarto, se encargaron de evitar sorpresas esta vez con una segunda mitad de ensueño ante su público en el Chase Center, en San Francisco.

Con 28 puntos y 6 triples, el alero Jayson Tatum fue una de las pocas notas positivas de los Celtics, que volvieron a fallar en la protección del balón con hasta 18 pérdidas.

El escolta Jaylen Brown aportó 17 tantos para Boston pero el resto del quinteto inicial -el dominicano Al Horford, Marcus Smart y Robert Williams- apenas anotó 2 puntos cada uno.

El base entró en combustión en el tercer cuarto con 14 puntos que empujaron a los Golden State a un parcial de 35-14, culminado con un triple desde casi medio campo de Jordan Poole (17).

En solo 32 minutos en pista, Curry añadió a su cuenta 5 triples, 6 rebotes, 4 asistencias y 3 robos en el 30º partido de Finales de su carrera.

Draymond Green terminó con 9 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Con una ventaja para los Warriors de 23 puntos (87-64), tanto Curry como las figuras de los Celtics fueron reservados en el último cuarto para la tercera batalla de la serie, que tendrá lugar el miércoles en el TD Garden de Boston.

Steph Curry drained 5 3-pointers on his way to 29 points to lead the @warriors to the Game 2 victory and tie the series at 1-1! #DubNation@StephenCurry30: 29 PTS, 6 REB, 4 AST, 3 STL, 5 3PM

Game 3: Wed. 9:00pm/et on ABC 🏆 pic.twitter.com/jLo9c0HVtQ

— NBA (@NBA) June 6, 2022