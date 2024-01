Los venezolanos que evitaron el arbitraje con sus equipos en la MLB

213054

Doce venezolanos evitaron el arbitraje en la MLB durante la semana y aseguraron contrato para la temporada de 2024 con mejoras económicas. El grupo es encabezado por Gleyber Torres y Anthony Santander, respectivos segunda base y jardinero derecho de Yanquis de Nueva York y Orioles de Baltimore, quienes fueron los más favorecidos en sus negociaciones.

Seguidamente, presentamos el listado de criollos que ya no tendran que comparecer ante el árbitro.

GLEYBER TORRES CON EL MEJOR ACUERDO

Gleyber Torres firmó un contrato de un año y 14,2 millones de dólares con Yanquis de Nueva York el pasado jueves para evitar el arbitraje. La información fue suministrada por Joel Sherman, miembro del New York Post. Torres ha visto recuperar su poder en las últimas dos temporadas, incluido un ISO de .180 en 672 apariciones en el plato en 2023. El jugador, de 27 años de edad y propietario de la segunda base neoyorquina, registró sólido OPS de .800, con 25 jonrones. También contribuyó con 13 bases robadas y bateó .273, lo cual le asigna un perfil completo, a juicio de Sherman. Torres debería permanecer consistentemente en la segunda base de los Yanquis esta temporada. El venezolano fue elegible para arbitraje este invierno por última vez antes de llegar a la agencia libre al final de la campaña de 2024.

ANTHONY SANTANDER CON JUGOSO AUMENTO

Anthony Santander, jardinero de los Orioles de Baltimore, llegó a un acuerdo con el equipo al firmar contrato de un año y 11,7 millones de dólares el pasado jueves, según relató Robert Murray de FanSided.com. De este modo, evitó el arbitraje y obtuvo un aumento de 4,3 millones de dólares. Ello, después de batear .257/.325/.472 con 28 jonrones y 95 carreras impulsadas en 656 apariciones en el plato en 2023. La defensa y el bate de Santander le han permitido mantener un lugar cotidiano en la alineación de Baltimore. Sin embargo, el venezolano puede estar más controlado en 2024, ya que los Orioles continúan promoviendo prospectos en su equipo de Grandes Ligas, según comenta Murray. El venezolano ha emergido como un bateador consistentemente productivo en el medio de la alineación de Baltimore durante los últimos años. Después que las lesiones lo limitaran a 110 juegos en 2021, ha jugado al menos 152 en cada una de las últimas dos temporadas. Tiene dos zafras consecutivas con más de 25 jonrones, mientras acumula cerca de 100 impulsadas, y batea al menos .240 puntos. Incluso vio su promedio de bateo aumentar a .257 la campaña pasada. Permanecerá en la alineación titular de Baltimore a menos que lo cambien para dejar espacio a algunos de sus jóvenes prospectos.

JESÚS LUZARDO ENTRE AIRES DE CAMBIO

Marlins de Miami y Jesús Luzardo evitaron el arbitraje el jueves, al acordar un contrato de un año y $5,5 millones. La información fue suministrada por Mark Feinsand de MLB.com. Luzardo se encuentra en su segundo año de elegibilidad para el arbitraje y recibirá un merecido aumento. El zurdo registró una efectividad de 3.58 en 32 aperturas para Miami en 2023, con K:BB de 208:55 en 178.2 entradas. Luzardo ha sido mencionado como una posible moneda de cambio, pero se necesitaría mucho tiempo para alejarlo de los Marlins, a quien fue elegible para arbitraje esta temporada baja por primera vez, ha atraído mucho interés esta temporada baja en el frente comercial, pero permanece con los Marlins por ahora. El zurdo de 26 años estuvo excelente la temporada pasada en Miami, con un sólido WHIP de 1.22 en 32 aperturas.

RANGER SUÁREZ EN $5 MILLONES

Filis de Filadelfia y el lanzador zurdo Ranger Suárez, evitaron el arbitraje al aceptar contrato de un año y $5,05 millones. Así lo manifestó Matt Gelb de The Athletic. El zurdo, de 28 años de edad, hizo 22 aperturas para Filis en 2023, con marca de 4-6 con efectividad de 4.18, WHIP de 1.42 y una proporción K/BB de 119/48 en 125 entradas de trabajo durante la temporada regular. Luego, Suárez registró efectividad estelar de 1.93, WHIP de 0.80 y una proporción K/BB de 19/2 en 18.2 innings deslumbrantes en la postemporada. Pasará por el proceso nuevamente la próxima temporada baja antes de llegar a la agencia libre después de la temporada 2025.

THAIRO ESTRADA ATORNILLADO EN SAN FRANCISCO

Gigantes de San Francisco y el infielder Thairo Estrada, evitaron el arbitraje al acordar contrato de un año y $4,7 millones. La información corresponde a Mark Freinsand de MLB.com. Estrada viene de su segunda temporada sólida consecutiva con Gigantes, al arrojar promedio de .271/.315/.416 con 14 jonrones y 23 robos en 120 juegos. Su capacidad para jugar tanto en la segunda base como en el campocorto será valiosa ahora que Brandon Crawford ya no está en el club. Considera Feinsand que no sería una sorpresa si el equipo intentara firmar a Estrada con una extensión de varios años durante la temporada 2024.

LUIS RENGIFO CON AUMENTO CONSIDERABLE

Luis Rengifo y Angelinos de Los Ángeles evitaron el arbitraje al acordar contrato de un año y $4,4 millones el jueves. El informe pertenece a Kiley McDaniel de ESPN.com. Es un aumento considerable para Rengifo, quien fue elegible para el arbitraje por segunda vez. El jugador, de 26 años de edad, registró un OPS de .783, el más alto de su carrera, con 16 jonrones para los Angelinos en 2023. El utility se sometió a una cirugía en septiembre para reparar un tendón del bíceps, pero debería estar al 100 por ciento o cerca de ese porcentaje para el campamento primaveral. Antes de caer en lista de lesionados, tuvo una temporada sólida en general, con bateo de .264/.339/.444 con 51 carreras impulsadas y seis bases robadas en 445 apariciones en el plato. Cifras para entrar en 2024 con un puesto titular en el cuadro interno de los Angelinos.

BRUSDAR GRATEROL DUPLICA SU SALARIO

Brusdar Graterol firmó contrato de un año y $2,7 millones con Dodgers de Los Ángeles el pasado jueves para evitar el arbitraje, según informó Fabián Ardaya del portal The Athletic. Graterol está en su segundo año de arbitraje y duplicó su salario desde 2023. Trabajó durante 67.1 entradas, la mayor cantidad de su carrera, la temporada pasada y mantuvo una efectividad de 1.20 y un WHIP de 0.97 con un K:BB de 48:12. Tiene madera para ser el cerrojo de club en 2024, pero será Evan Phillips quien entrará en la temporada como el favorito en cuanto a oportunidades de salvar. El relevista de alto rendimiento de 25 años de edad, de fuertes lanzamientos, terminó el año pasado con siete salvamentos, también la mayor cantidad de su carrera, lo cual ocurrió al cabo de 68 apariciones.

RECOMPENSADO ADBERT ALZOLAY

Cachorros de Chicago y el relevista derecho Adbert Alzolay, evitaron el arbitraje al aceptar contrato de un año y $2,11 millones, según reseñó Jesse Rogers de ESPN. Alzolay fue tremendo para los Cachorros en su primer año como cerrador, después de arrebatarle el puesto a Michael Fulmer. El jugador de 28 años registró efectividad de 2.67, WHIP de 1.02 y una proporción K/BB de 67/13 en 64 entradas junto con 22 salvamentos. Se ha reconstruido como relevista en las últimas dos temporadas y se cree que tendrá bajo control relativamente largo, el cvargo de cerrador en el club.

LUIS GARCÍA A LA ESPERA DE SU RETORNO

Astros de Houston y Luis García evitaron el arbitraje, al acordar contrato de un año y $1,875 millones el jueves. Ari Alexander de KPRC 2 Houston, fue el encargado de propagar la información. Fue el primer año de elegibilidad para el arbitraje del derecho, quien se sometió a una cirugía Tommy John en mayo y estará fuera al menos hasta mitad de temporada.

EDWARD OLIVARES INCENTIVADO POR PIRATAS

Edward Olivares firmó contrato de $1,35 millones con Piratas de Pittsburgh el jueves para evitar el arbitraje, información dada a conocer por The Pittsburgh Post-Gazette. Después de batear para .263/.317/.452 con 36 carreras impulsadas en 385 apariciones en el plato la temporada pasada con Reales de Kansas City, Olivares fue transferido a Pittsburgh en diciembre. El jardinero de 27 años de edad, cuenta con un OPS de .800 contra zurdos desde 2021 y figura para ser parte regular de la alineación de Pittsburgh en 2024.

CARLOS HERNÁNDEZ A LA ESPERA DE TIEMPOS MEJORES

Carlos Hernández acordó contrato de un año y $1,0125 millones con Reales de Kansas City el jueves para evitar el arbitraje. Jon Morosi de MLB Network dio la información. Hernández parecía el principal candidato para un cambio de escenario este invierno, pero aún no ha sucedido. El jugador de 26 años tuvo marca de 1-10 con efectividad de 5.27 en cuatro aperturas y 63 apariciones como relevista la temporada pasada. Todavía hay muchas posibilidades de que eventualmente se convierta en un relevista útil, pero tal vez no suceda hasta que se vaya a otra parte. Tiene efectividad de 4.90, WHIP de 1.38 y 126 ponches en 123 entradas como relevista después de no haber tenido éxito como abridor. Hernández logró cuatro salvamentos y promedió 99 mph con su bola rápida la temporada pasada, pero probablemente no será la opción preferida en ese rol, salvo varias lesiones por delante entre el resto del bullpen. Parecía el principal candidato para un cambio de escenario este invierno, pero aún no ha sucedido.

JOSÉ QUIJADA: OTRO QUE ESPERA VOLVER A LA ACCIÓN

Angelinos de Los Ángeles y José Quijada, evitaron el arbitraje al acordar contrato de un año por $840.000 el jueves. Rhett Bollinger, miembro de MLB.com., se encargó de propagar la especie. Es el primer año de elegibilidad de Quijada para el arbitraje. El venezolano se sometió a una cirugía Tommy John en mayo. Estará de baja hasta aproximadamente mitad de temporada. Quijada tenía una temporada sólida en 2023, al lograr cuatro salvamentos y un WHIP de 1.22 en sus primeras nueve entradas del año. Sin embargo, eso también vino con una efectividad de 6.00 y sólo ocho ponches. Luego se sometió a la citada cirugía a finales de mayo. Intentará regresar a los Angelinos para el verano antes de convertirse en agente libre al final de la temporada.

LUIS ARRÁEZ Y MIAMI SEPARADOS POR $1.4 MILLONES

Marlins de Miami y Luis Arráez estaban separados por $1.4 millones el jueves cuando las dos partes intercambiaron cifras de arbitraje. Mark Feinsand de MLB.com se encargó de divulgar el caso. Todavía existe la posibilidad de que las dos partes eviten una audiencia de arbitraje, pero no existe una brecha enorme entre las dos cifras. El segunda base, de 26 años de edad, es uno de los jugadores elegibles para arbitraje de más alto perfil, que no llegaron a un acuerdo antes de la fecha límite del jueves.

