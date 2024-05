Los Suns despidieron al entrenador Frank Vogel

Los Suns de Phoenix despidieron al entrenador Frank Vogel, días después de la eliminación del equipo a manos de los Timberwolves de Minnesota en los playoffs de la NBA.

Esta fue la cuarta vez de Vogel como entrenador en jefe en la NBA, después de pasar por los Lakers de Los Ángeles, Magic de Orlando y Pacers de Indiana. Por su parte, cuenta con un récord de carrera de 479-422.

Phoenix no alcanzó las expectativas para esta temporada, tomando en cuenta el conjunto que formó, con Devin Booker, Kevin Durant y Bradley Beal.

Mike Budenholzer (ex entrenador de los Bucks de Milwaukee) es el elegido para reemplazar a Vogel en la próxima campaña.

“[The Suns] announced that they have fired Frank Vogel as head coach… The players essentially lost trust in Frank Vogel”



“The plan is for the Suns to hire 2021 Bucks championship head coach, Mike Budenholzer”@ShamsCharania with the latest on the Phoenix Suns ☀️ pic.twitter.com/vJfFgCHKxu