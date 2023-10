Los padres de Miguel Cabrera hicieron el lanzamiento inicial en su penúltimo juego en las Grandes Ligas

161649

-Los padres de Miguel Cabrera realizaron el lanzamiento inicial del penúltimo juego del venezolano en las Grandes Ligas.

Miguel Cabrera padre y Gregoria Torres fueron los encargados de lanzar las primera pelotas del encuentro entre Tigres de Detroit y Guardianes de Cleveland, el sábado 30 de septiembre.

Wouldn’t be here without you. #GraciasMiggy pic.twitter.com/otBgcU5J6x

Ambos pitcheos ceremoniales fueron recibidos por Miggy, quien no pudo contener la alegría y abrazó a sus progenitores, en una imagen muy conmovedora.

Sharing his big moment with the ones who always had his back: Mom and Dad. pic.twitter.com/2NCZL0c50E