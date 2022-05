Los mejores goles de Aubameyang en su carrera (+Videos)

mayo 20, 2022 - 11:03 am

El delantero Pierre Emerick Aubameyang tiene más de 300 goles durante su carrera profesional con los clubes y la selección de Gabón.

Aubameyang anunció el jueves su salida de la selección nacional tras 13 años como internacional en el que disputó 72 partidos, con 30 goles y 10 asistencias. El nacido en Laval, Francia, se llevó el Balón de Oro africano en 2015.

El atacante ha jugado en A. C. Milan (2008-12), Dijon F. C. O. (2008-09), Lille O. S. C. (2009-10), A. S. Mónaco F. C. (2010-11), A. S. Saint-Étienne (2011-12), A. S. Saint-Étienne (2012-13), Borussia Dortmund (2013-18), Arsenal F. C. (2018-22) yF. C. Barcelona (2022-act.).

Pierre Emerick es recordado mucho en la Premier League y la Bundesliga, donde pudo brillar con sus goles. Auba consiguió 141 tantos y 36 asistencias en 213 compromisos con el Die Schwarzgelben en cuatro años, mientras por su paso con los The Gunners sumó 92 dianas y 21 pases de gol en 163 desafios. El gabonés hizo una hermosa vaselina en su debut con el Arsenal en 2018 ante el Everton.

Aubameyang ya lleva 13 goles con el Barcelona

Pierre-Emerick Aubameyang acumula 13 goles en tres meses con el club catalán. Su primera anotación con los culés llegó el domingo 20 de febrero ante el Valencia contra el Valencia tras una asistencia de Jordi Alba. El delantero terminó con triplete ese juego con el Barcelona.

