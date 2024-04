Los Lakers descuentan en la serie ante los Nuggets

Los Lakers de Los Ángeles vencieron 119-118 a los Nuggets de Denver en el cuarto de esta serie de playoffs del mejor baloncesto del mundo, la NBA.

LeBron James se fue con 30 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias, mientras que Anthony Davis se despachó con 25 puntos, 23 rebotes y seis asistencias. Por su parte, Nikola Jokić registró 33 unidades, 14 rebotes y 14 asistencias.

Ahora la serie está 3-1 en favor de los actuales campeones, quienes irán en el próximo encuentro por el triunfo para avanzar. Por otro lado, los Lakers buscarán conseguir una victoria que los haga soñar.

4th Quarter DLO:



In the 4th, for FOUR STRAIGHT POSSESSIONS-



Lakers put the Ball in DLO’s hands and ran him off Ball Screens every single time.



Lakers Scored. Every. Single. Time.



You can either play him like he’s Malik Beasley (hot/cold) or utilize his PG skills; your choice. pic.twitter.com/zWR7kaevtd