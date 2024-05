Los Lakers de Los Ángeles harán el esfuerzo para juntar a LeBron James con su hijo Bronny James

Según el periodista Shams Charania, los Lakers de Los Ángeles harán todo lo posible por draftear este verano a Bronny James, con el objetivo de retener a LeBron James y de cumplir su sueño de jugar con su hijo.

Los Lakers de Los Ángeles vienen de caer eliminados 1-4 en la serie de playoffs ante los actuales campeones de la NBA, los Nuggets de Denver.

“Me han dicho que se espera que LeBron James juegue hasta dos temporadas más en la NBA. En un mundo perfecto, los Lakers retienen a LeBron y potencialmente reclutan a Bronny James”, fueron las palabras de Charania.

Noticia al Día

“I'm told that LeBron [James] is expected to play up to 2 more NBA seasons…In a perfect world, the Lakers have LeBron James back, and potentially they draft Bronny James—I'm told they are interested in picking him in the draft." –@ShamsCharania pic.twitter.com/VjE3jPUfl8