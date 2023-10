Los guantines de Miguel Cabrera se exhibirán en Cooperstown

163764

Los guantines de Miguel Cabrera que usó por última vez en su carrera en la MLB, estarán en el Salón de la Fama de Cooperstown.

La noticia se dio a conocer el martes por el Museo del Salón de la Fama de las Grandes Ligas por su cuenta en la red social X. El accesorio del venezolano tendrá un lugar en el museo de los inmortales del beisbol.

Los guantines que usó el maracayero en su último turno el pasado domingo el día de su retiro como pelotero, ingresarán al Salón de la Fama de Cooperstown.

Headed for the Hall: @MiguelCabrera’s batting gloves from his final @tigers plate appearance will soon be a part of the Museum’s collection.



📷: Rob Tringali/MLB Photos pic.twitter.com/giz9hGE1u3