Los Grizzlies aseguraron su pase a los playoffs

– Los Grizzlies de Memphis se convirtieron este viernes en el segundo equipo de la Conferencia Este clasificado a la postemporada tras derrotar 151 a 114 a los Rockets de Houston.

Luke Kennard fue el más destacado al encestar 10 triples en solo 11 intentos, para de esta manera convertirse en el máximo anotador por su equipo con 30 puntos.

