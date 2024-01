Los finalistas al Premio The Best de la Fifa ausentes: Messi, Haaland y Mbappé no asistieron

213872

-Los tres principales candidatos al premio The Best de la Fifa no asistirán a la ceremonia de premiación que está pautada para este lunes 15 de enero en Londres.

El argentino Lionel Messi, el noruego Eling Halaand y el francés Kylian Mbappé, no viajaron hacia la capital inglesa para recibir el reconocimiento del mejor futbolista del año 2023.

Para la presente edición del galardón The Best, se tomará en cuenta el período deportivo delimitado entre el 19 de diciembre de 2022, día posterior a la final del Mundial de Qatar, y el 20 de agosto del pasado año.

