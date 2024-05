Los dominicanos Abner Uribe y José Siri protagonizan pelea en las Grandes Ligas

Los dominicanos Abner Uribe y José Siri protagonizaron una pelea en el octavo episodio del encuentro entre los Cerveceros de Milwaukee y los Rays de Tampa Bay disputado este martes 30 de abril.

Todo comenzó cuando el dominicano José Siri conectó un roletazo con el que fue sacado out en primera por su compatriota Abner Uribe. Pareció una jugada de rutina, que ponía a Milwaukee a ley de cinco outs para obtener el triunfo. Sin embargo, después de esto, ambos jugadores intercambiaron palabras y rápidamente se fueron a los golpes.

Tras esto, ambas bancas se vaciaron y el altercado se expandió a los demás jugadores de los dos conjuntos. A raíz de esto se detuvieron las acciones y luego de unos cuantos minutos se reanudó para la confirmación del triunfo de Brewers.

“Yo llegué a primera y él me chocó con los hombros. Ahí le pregunté por qué hacía eso y me dijo que lo hacía porque le daba la gana. Después de eso, él me tiró el primer golpe y no me dio. Luego yo le conecté dos veces”, indicó José Siri en una entrevista.

Por otro lado, Abner Uribe también se manifestó: “Hubo palabras y cosas que no se tuvieron que decir y la calentura del juego hizo que sucediera eso. Es una cosa que no puede pasar, pero, ya que pasó, había que afrontarlo”.

El día de hoy se dieron a conocer las suspensiones establecidas por la MLB.: Abner Uribe fue el más perjudicado con seis partidos de suspensión, mientras que para José Siri fueron tres. Freddy Peralta se perderá cinco encuentros y Pat Murphy, el manager de Milwaukee Brewers, estará fuera por dos choques.

