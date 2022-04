Los Celtics pasaron la escoba ante los Nets de Durant en los playoffs de la NBA

abril 26, 2022 - 10:41 am

Los Boston Celtics derrotaron este lunes 116-112 a los Brooklyn Nets y despidieron con una humillante barrida 4-0 al equipo de Kevin Durant y Kyrie Irving en la primera ronda de los playoffs de la NBA.

En los otros juegos del lunes, los Raptors evitaron la eliminación ante los Sixers, que siguen por delante 3-2, y los Mavericks se avanzaron 3-2 ante los Jazz.

Los Nets, uno de los grandes candidatos al título al inicio de temporada, han sido la única franquicia que no ha ganado un solo partido en esta primera ronda.

Kevin Durant tuvo su mejor actuación en esta serie de la Conferencia Este con 39 puntos y 9 asistencias pero cometió varios errores clave en el último minuto.

Los Celtics, primer equipo en avanzar a semifinales de conferencia, volvieron a apoyarse en el talento de Jayson Tatum, la estrella absoluta de la eliminatoria que terminó con 29 puntos.

El alero promedió 29,5 puntos y 7,3 asistencias en la serie y opacó al propio Durant, quien le mostró respeto abrazándole en la pista tras la derrota.

«No hay que lamentarse. Las cosas pasn. No hay que llorar sobre la leche derramada. Así podremos progresar y mejorar a partir de ahora», demandó Durant.

Aun con Tatum expulsado por personales a falta de dos minutos, Boston liquidó la serie de la mano de Jaylen Brown (22 puntos), Marcus Smart (20 puntos y 11 asistencias) y el dominicano Al Horford (13 puntos).

Brooklyn no tuvo suficiente con un Durant de vuelta a su nivel. Su socio Kyrie Irving se quedó en 20 tantos y 5 asistencias y el joven Nic Claxton firmó una devastadora estadística de 1/11 en tiros libres, superando incluso la peor actuación en playoffs de Shaquille O’Neal.

Los Celtics, que tuvieron un mediocre inicio de temporada, vuelan ahora con solo seis derrotas en los últimos 42 partidos.

En la segunda ronda enfrentarán a los Chicago Bulls o los Milwaukee Bucks, vigentes campeones y dominadores de esta serie por 3-1.

Esta eliminación por la vía rápida culmina una desastrosa temporada para el ambicioso proyecto de los Nets. Brooklyn tuvo que acceder a los playoffs a través del repechaje pese a contar con el ‘Big 3’ más temible de la liga en Durant, Irving y James Harden.

Durant se perdió 27 de los 82 juegos por lesiones e Irving apenas jugó en 29 debido a su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

«Esta temporada fue muy fuerte emocionalmente. Sentí que estaba defraudando al equipo en el momento en el que no podía jugar (…) Se convirtió en una distracción a veces», reconoció por primera vez Irving, que avanzó que quiere continuar en el equipo la próxima temporada.

«No jugué tan bien como me hubiera gustado pero ahora miramos al futuro como equipo y estoy emocionado con lo que podemos conseguir en los próximos años», afirmó.

Los Nets enviaron en febrero a James Harden a los Philadelphia 76ers en un megatraspaso cuyo principal retorno era Ben Simmons, quien no ha llegado a ponerse el uniforme de los Nets aquejado de problemas de salud mental y dolores de espalda.

Jayson Tatum led the @celtics to the Game 4 victory, dropping 29 points to help them advance to the Eastern Conference Semifinals! @jaytatum0: 29 PTS, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/NfLTO369s9

— NBA (@NBA) April 26, 2022