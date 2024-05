Los Celtics colocan entre la espada y la pared a los Cavaliers

Los Celtics de Boston vencieron 109-102 a los Cavaliers de Cleveland para colocarse 3-1 en esta serie de playoffs de la NBA.

Jayson Tatum se fue con 33 puntos, 11 rebotes y 5 asistencias, mientras que Jaylen Brown se despachó con 27 unidades, 8 rebotes y 1 asistencia.

El próximo partido entre estos equipos será el miércoles 15 de mayo, donde se verán las caras en un duelo vital.

Noticia al Día

JB's unbelievable finish was a beauty to watch making it tonight's @DraftKings Play of the Game 🪄 pic.twitter.com/QCnkFsGqLO