Los Boston Celtics siguen a paso firme en la NBA

Los Boston Celtics derrotaron 110-106 al Miami Heat en una jornada reducida de NBA (solo se jugaron dos partidos debido al Super Bowl LVIII).

Jayson Tatum fue el más destacado de la noche, con 26 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, estando cerca del triple – doble. Por otro lado, Kristaps Porzingis (25 puntos y 9 rebotes) también fue determinante.

El equipo de Boston es líder de la Conferencia Este con el mejor récord de la liga (41-12), acumulando cuatro victorias consecutivas.

Por otro lado, Miami (octavo de la misma conferencia) no pudo contar con su estrella Jimmy Butler (asuntos familiares) y además perdió por lesión durante el partido a Terry Rozier y Josh Richardson.

Noticia al Día

This thunderous slam was the start to KP’s electric night making it tonight’s @JetBlue Play of the Game ⚡️ pic.twitter.com/SKNPRSDsoi