Los Atléticos de Oakland se mudan a Sacramento

256416

Los Atléticos de Oakland anunciaron su mudanza temporal al Sutter Health Park de Sacramento de 2025 a 2027.

El último juego en Oakland será el 26 de septiembre ante los Rangers de Texas. A su vez, el equipo podría llegar en 2028 a su próximo nuevo estadio en Las Vegas.

La franquicia de los Atléticos de Oakland (cuentan con récord de 1-6 en la presente temporada de la MLB) tendrán nuevo estadio por primera vez desde el año 1968.

Lee también: Rafael Nadal no jugará el torneo de Montecarlo

Noticia al Día

Sutter Health Park in West Sacramento will host the A's for the 2025-27 seasons – ahead of the team's move to Vegas in 2028. pic.twitter.com/KryyjzpLMl