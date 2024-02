Los Astros de Houston declaran el José Altuve Day

226623

El alcalde de la ciudad de Houston, John Whitmire, ha anunciado que el 7 de febrero fue proclamado como el Día José Altuve en la ciudad del sur de Texas.

La fecha se ha elegido en honor del número 27 (Feb.-7) que utiliza el venezolano.

La decisión se toma un día después de renovar José Altuve su contrato con los Astros de Houston por cinco años más.

Let us all celebrate 27 on 2/7, Jose Altuve Day! pic.twitter.com/ij9qQ9SGad