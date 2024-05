El astro argentino Lionel Messi fue elegido Mejor Jugador de la Semana en la MLS, después de repartir cinco asistencias en un mismo partido (récord histórico para Inter Miami).

Messi llegó a diez goles y doce asistencias en la presente temporada y de las últimas cuatro jornadas, el argentino se llevó el reconocimiento de Jugador de la Semana en tres ocasiones.

Inter Miami es el líder de la Conferencia Este con 24 puntos, siendo hasta ahora el mejor conjunto del torneo. Su siguiente duelo es frente a Montreal.

Lee también: Damian Hollis fue el Jugador Más Valioso de la primera semana de la SPB

Noticia al Día

The first player in MLS history to record 6 goal contributions in a match. 🐐 pic.twitter.com/4hWMbA0gsM