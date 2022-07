Lewis Hamilton estará ausente en la primera sesión libre del GP de Francia

julio 21, 2022 - 11:49 am

El siete veces campeón del mundo de la Formula 1, Lewis Hamilton, no participará en la primera práctica libre que se llevará a cabo el próximo fin de semana en el marco del Gran Premio de Francia debido a que Mercedes le dará la oportunidad de que dispute esta sesión a Nyck de Vries.

«Este fin de semana, Nyck de Vries, tomará el volante del ‘W13’ para la primera sesión libre. Lewis ha elegido este fin de semana para cumplir con la primera de las dos sesiones para jóvenes pilotos requeridas por todos los equipos esta temporada. George (Russell) ha seleccionado uno más adelante este año», señaló Mercedes en su cuenta oficial de ‘Twitter’.

This weekend @nyckdevries will be taking the wheel of W13 for FP1. 👊

Lewis has chosen this weekend to fulfil the first of two young driver sessions required by all teams this season. George has selected one later in the year. pic.twitter.com/aNimIvCClU

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) July 20, 2022