Lewandowski quiere abandonar el Bayern este verano

El atacante polaco del Bayern de Múnich Robert Lewandowski, elegido mejor jugador FIFA en 2020 y 2021, expresó este sábado su deseo de abandonar el Bayern este mismo verano (boreal), después de ocho temporadas y 344 goles con el club bávaro.

El jugador no dio ningún indicio sobre su eventual destino, incluso si la prensa europea señala al Barcelona.

«Puedo confirmar que he informado a Hasan Salihamidzic (director deportivo del Bayern), he tomado mi decisión y no renovaré mi contrato con el Bayern de Múnich», declaró en Sky después del último partido de la temporada de Bundesliga en Wolfsburgo (2-2), encuentro en el que marcó su 35º gol del campeonato para terminar, un año más, como líder en la tabla de goleadores.

En el club desde el año 2014, Lewandowski tiene 33 años y su contrato actual expira a finales de junio de 2023, lo que quiere decir que el Bayern debería dejarle salir de manera gratuita si se queda una temporada más.

«He dicho a Hasan que si llega una oferta habrá que estudiarla, también en el interés del equipo», añadió. «Las dos partes tienen que pensar en el futuro. No puedo decir más. Queremos encontrar la mejor solución para el club y para mí».

El anuncio público de Lewandowski en directo en televisión ha pillado por sorpresa seguramente a sus dirigentes, que hasta ahora habían mantenido que no tenían ninguna intención de dejar salir al polaco.

