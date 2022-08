Letsile Tebogo, el nuevo Usain Bolt

agosto 3, 2022 - 2:54 pm

1902541

Usain Bolt ya tiene sucesor, y se trataría de Letsile Tebogo, quien dio una gran exhibición en el Mundial Sub20 de Cali.

El de Botsuana, de 19 años, reeditó su título mundial con una espectacular carrera el miércoles al detener el crono en 9.91s y batir nuevamente su récord del mundo, que le sitúa undécimo en la lista mundial de la temporada.

La superioridad de Tebogo fue tan patente que se permitió festejar su triunfo varios metros antes de cruzar la línea de meta, mirando a sus rivales más cercanos.

9️⃣.9️⃣1️⃣ 🤯

World U20 record ✔️

World U20 champion ✔️

Cruising through the line ✔️@LetsileTebogo2 🇧🇼 is the future #WorldAthleticsU20 pic.twitter.com/lRniU1oAYJ

— World Athletics (@WorldAthletics) August 2, 2022