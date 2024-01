Lesión de Cristiano Ronaldo cambia los planes en Arabia

218923

El astro portugués Cristiano Ronaldo ha sufrido una lesión muscular en su gemelo izquierdo y estará de baja por varias semanas.

Debido a esto, Al Nassr ha suspendido oficialmente la gira que se tenía prevista en China para los próximos días, donde el conjunto árabe enfrentaría a Shanghai Shenua y al Zhejiang FC el próximo 24 y 28 de enero respectivamente.

Los organizadores de dichos partidos reportaron que “debido a la condición física de Cristiano Ronaldo, el delantero de Madeira no podría jugar”.

Aún no se sabe con exactitud la gravedad de la lesión de Cristiano, así que también puede afectar directamente el partido amistoso entre Inter Miami y Al Nassr anunciado para el próximo 1 de febrero, donde los fanáticos esperaban disfrutar nuevamente del duelo Messi – CR7.

