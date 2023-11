LeBron James sumó su primer triple doble en la temporada y quedó en el top 5 histórico

184259

-LeBron James volvió a sumar un triple doble en la NBA, y quedó en el top 5 en toda la historia. “El Rey” logró triple digito este miércoles 15 de noviembre en el encuentro entre Lakers de Los Ángeles y Kings de Sacramento en el Staples Center.

LeBron James con su primer triple doble en la temporada

James registró 28 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes tras participar durante casi 36 minutos. La actuación de LeBron no evitó la derrota del combinado californiano ante Sacramento con score de 125-110. De’Aaron Fox y Kevin Huerter aportaron 28 unidades cada uno por los Kings.

A historic night for LeBron 👑



– 28 PTS, 10 REB, 11 AST

– Moves to 8th all-time in 3PM

– Moves to 5th all-time in triple-doubles

– Becomes the 2nd oldest player in NBA history to record a triple-double pic.twitter.com/rALlGvwNnh — NBA (@NBA) November 16, 2023

“The Akron Hammer”, que también consiguió cuatro robos, tuvo nueve de 15 de tiros de campo, para culminar con un 60%.

James metió tres lanzamientos de larga distancia en siete intentos, para ser el octavo máximo triplero de todos los tiempos en la NBA.

LeBron for 3⃣!



He moves to 8th all-time in 3-pointers made (2,283) 🙌



📺: Live on ESPN pic.twitter.com/JrMNt9PYHa — NBA (@NBA) November 16, 2023

El oriundo de Arkon había hecho por última vez el triple digito el 2 de abril de 2023, con el equipo de oro y púrpura frente a los Houston Rockets.

Hay que recordar que el primer triple doble de LeBron James, con el uniforme de Cavaliers de Cleveland, se remonta el 19 de enero de 2005 ante los Blazers, con apenas 20 años y 20 días.

“The Kings” llegó a 109 juegos de triple cantidad de puntos, rebotes y asistencias, para dejar atrás a Jason Kidd, quien terminó con 108 luego de competir durante 21 campañas con Dallas Mavericks, Phoenix Suns, Brooklyn Nets y New York Knicks.

De igual modo, LeBron James se convierte en el segundo jugador de mayor edad en registrar un triple-doble, con 38 años y 321 días, solo por detrás de Karl Malone, con 40 años y 127 días.

“King James” disputa su temporada número 21 en el mejor baloncesto del mundo. La estrella de los Lakers es el primer jugador en la historia en alcanzar triple digito en su campaña 21.