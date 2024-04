LeBron James sigue haciendo historia en la NBA

El legendario LeBron James registró 28 puntos, 11 rebotes y 17 asistencias en la victoria de Los Ángeles Lakers 124-108 ante los New Orleans Pelicans.

Con esto, James se convirtió en el primer jugador en concretar 40.000 puntos, 11.000 rebotes y 11.000 asistencias en la historia de la NBA.

Los Ángeles Lakers terminaron la temporada regular en el octavo puesto con récord de 47-35 y jugarán el Play-in contra los mismos New Orleans Pelicans.

LeBron James in Year 21:



👑 20th straight year scoring 25+ PPG

👑 Career high in 3-point percentage

👑 1st player in NBA history to average 25+ PPG, 8+ APG, 50+ FG% and 40+ 3P% in a season pic.twitter.com/jjKmrS0dNu