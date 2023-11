LeBron James llegó a 39 mil puntos en la NBA: Primero en lograrlo en toda la historia

187168

LeBron James llegó a 39 mil puntos el martes en la victoria de los Lakers de Los Ángeles 131-99 sobre los Jazz de Utah, para culminar invicto en la fase de grupos del torneo In-Season.

James sumó 17 puntos, nueve asistencias y siete rebotes, mientras que Anthony Davis sumó 26 puntos y 16 balones capturados en los tableros por los Lakers, que probablemente serán anfitriones a comienzos del mes próximo en un partido de cuartos de final para comenzar la fase de eliminación directa en este nuevo torneo.

AD puts up big-time numbers as the Lakers win and clinch West Group A! 26 PTS 11/14 FGM 16 REB The 4-0 @Lakers are moving on to the Knockout Round of the NBA In-Season Tournament 🔥 pic.twitter.com/9ywTH7ZfjZ

Los Ángeles venció a Phoenix, Memphis, Portland y Utah por un total combinado de 74 puntos, coronado por esta paliza sobre el Jazz. Los Lakers lograron su sexta victoria en siete partidos en general.

James, de 38 años, se convirtió en el primer jugador en la historia de la liga con 39 mil puntos. Llegó al hito al comienzo del cuarto periodo, para seguir redefiniendo los estándares de longevidad en el basquetbol.

With LeBron James becoming the first player in NBA history to reach 39,000 points, look back at his journey to becoming the NBA’s all-time leading scorer! 👑 pic.twitter.com/t3YTnJIccF