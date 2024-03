LeBron James hace historia en la NBA y llega a una cifra récord

239222

La leyenda de la NBA, LeBron James, hizo historia una vez más. Llegó a la cifra de 40.000 puntos en su carrera y se convirtió en el único jugador en lograrlo.

Los Ángeles Lakers cayeron derrotados 124-114 ante los actuales campeones, los Denver Nuggets, pero el ganador de cuatro anillos se llevó todas las luces.

LeBron James terminó aportando 26 puntos, 4 rebotes y 9 asistencias para la causa angelina.

Los Lakers son décimos de la Conferencia Oeste, mientras que los Denver Nuggets se ubican en la tercera posición de la misma conferencia.

Lee también: Real Madrid y Valencia empataron en Mestalla con final polémico

Noticia al Día

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



DEN-LAL Live on ABC pic.twitter.com/I84Xd5hiWf