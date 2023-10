La Vinotinto femenina canceló su participación a los Juegos Panamericanos

163468

Este lunes se conoció que la selección nacional de fútbol femenino declinó su participación a los Juegos Panamericanos que se desarrollaran en Chile. La información fue compartida por el periodista deportivo de la agencia AFP, Esteban Rojas, quien compartió en sus redes sociales la declinación de la Vinotinto.

“Venezuela cancela su participación en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos #Santiago2023, informan fuentes de la FVF, el COV y Panam Sports”, escribió Rojas por la red X.

Según Rojas una fuente de la Federación Venezolana de Fútbol indicó que los clubes no han prestado a las jugadoras, y por eso la renuncia a los Juegos Panamericanos, alegando dificultades para armar un equipo debido a que el torneo no coincide con fechas FIFA y los equipos no están obligados a ceder futbolistas.

La renuncia de la Vinotinto femenina ocurre días después de la polémica con la seleccionadora Pamela Conti, quien castigó a Sonia O’Neill durante el compromiso amistoso contra Uruguay en Caracas.