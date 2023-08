141766

Michael Oher, el famoso jugador de fútbol americano que ganó el Super Bowl XLVII con los Baltimore Ravens, ha denunciado a la familia que lo acogió por obtener su tutela con el fin de enriquecerse gracias a la película ‘The Blind Side’ (Un sueño posible), que recaudó más de 300 millones de dólares.

La película cuenta parte de la historia de Oher, un joven negro de 11 años que vivía en las calles de Memphis, Tennessee, y que fue acogido por una familia blanca adinerada, quienes supuestamente lo adoptaron.

Sin embargo, según su abogado, Gerard Stranch IV, Oher descubrió recientemente que esta historia era una mentira. En febrero de 2023, se enteró de que la tutela a la que accedió no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy, la familia que lo acogió.

Según los documentos presentados en un tribunal de Tennessee, Oher está molesto por dos razones principales. En primer lugar, descubrió que era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película. Y en segundo lugar, se dio cuenta de que no era adoptado y, por lo tanto, no era parte de la familia.

Esta revelación ha causado un deterioro en la relación entre Oher y la familia Tuohy. El jugador se siente disgustado y avergonzado por haber sido utilizado para enriquecer a otros sin recibir ningún beneficio.

La situación legal actual de Oher y su familia adoptiva aún no está clara. Sin embargo, esta denuncia plantea preguntas sobre la ética y la moralidad de utilizar la historia de alguien para obtener beneficios económicos sin su consentimiento.

La historia de Michael Oher es un recordatorio de que detrás de las películas y los éxitos deportivos hay personas reales con sentimientos y derechos que deben ser respetados.

