La trágica historia de Justin Fashanu, el primer futbolista declarado homosexual

El nombre de Justin Fashanu quedó marcado en la historia del fútbol por ser el primer jugador profesional en declararse homosexual y por su terrible final.

Nacido en 1961 en Hackney, un municipio ubicado al nordeste de Londres, Inglaterra, Fashanu enfrentó el mundo desde el comienzo con tres características que lo condicionaron: era huérfano, pobre y negro, en una época y en un país donde el racismo era moneda corriente. Pero fue otra cuestión la que más lo condicionó: su sexualidad.

Justin era hijo de un estudiante de derecho que se marchó a Nigeria y de una enfermera de la Guayana Británica. Cuando tenía seis años, luego de la separación de sus padres, él y su hermano menor, John, fueron a parar a un orfanato. Fueran adoptados por una familia inglesa de clase media, en el condado británico de Norfolk.

Fashanu sabía que el deporte podía ser su puerta de salida de la dura infancia que le había tocado

En primer lugar, apostó por el boxeo, actividad en la que se destacó con 14 años. Pero en el mismo momento, un reclutador local lo convenció para que jugara al fútbol.

Su progresión fue supersónica: a los 17 años ya era un delantero estrella de Norwich City.

En 1980, Justin le convirtió un golazo a Liverpool, último campeón inglés, y ese tanto fue premiado como el mejor de la temporada.

Su momento de gloria y su abrupta caída

En 1981, Justin Fashanu entró en la historia como el primer jugador negro en ser transferido por un millón de libras: lo compró el Nottingham Forest, equipo que era dirigido por Brian Clough, reconocido hasta el día de hoy como uno de los mejores entrenadores que haya tenido el Reino Unido.

Pero al joven de pasado tormentoso, el desafío le quedó grande. Su carrera entró en un declive indetenible. Comenzó a caer en excesos y a frecuentar pubs que molestaban a su entrenador.

Pero no por lo que significaba ir a tomar algunas copas, sino por el tipo de lugares que elegía: frecuentaba bares gays. Paralelamente, su desempeño en la cancha empezó a bajar y eso significó su préstamo a Southampton.

Salir definitivamente del closet

Un día de 1990, Justin hizo explotar una bomba que dejó perplejo al ambiente del fútbol y a toda la sociedad inglesa: «Estrella futbolística de 1 millón de libras: SOY GAY», titulaba en su tapa el diario sensacionalista The Sun. En la entrevista, Justin también mencionaba a un miembro del parlamento, al que decía haber conocido en un bar gay y con el que había terminado una noche «en la cama de su piso de Londres». Fashanu, mal económicamente, había cobrado por esas palabras.

Mientras, seguía jugando en clubes menores y se resistía a dar por terminada su carrera. Hasta que Maryland Mania, en Estados Unidos, marcó el desenlace de su trayectoria como futbolista. Allí no jugó ni un minuto, pero se convirtió en entrenador.

Los últimos meses en Norteamérica se convirtieron en una pesadilla para Justin. Un nuevo giro en su vida apareció en marzo de 1998: un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual. La edad aceptada en Maryland para las relaciones sexuales era 16 años en esa época, pero todo acto homosexual era ilegal, por lo que Fashanu fue acusado de abusador.

Por miedo a ser capturado por las autoridades y para evitar que se lo sometiera a un juicio, se escapó nuevamente hacia Inglaterra.

Dos meses después de las acusaciones en su contra, el 2 de mayo de 1998 y a los 37 años, su cuerpo fue hallado ahorcado en un garaje en Londres. Dejó una nota en la que insistía con su inocencia: decía que la relación con quien fue su denunciante había sido consensuada.

«Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida; al final en él encontraré la paz que nunca tuve», rezaba la carta.

Meses después de su suicidio, se demostró que no existía ninguna orden de detención para el exjugador y que la policía estadounidense había abandonado el caso por falta de pruebas. Era demasiado tarde.

Noticia al Día / La Nación