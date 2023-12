La NBA tendrá su tradicional jornada navideña: Estos serán los duelos

203773

-Un total de cinco emocionantes juegos tendrá la jornada navideña de la NBA, que se celebrará este lunes 25 de diciembre.

La edición número 76 iniciará con el duelo entre New York Knics vs. Milwaukee Bucks, donde el base Jalen Brunson y compañía se verán las caras ante el griego Giannis Antetokounmpo.

El segundo encuentro será entre Denver Nuggets del serbio Nikola Jokic frente a Golden State Warriors de Stephen Curry. Dos elencos con talentos y líderes superlativos, pero que atraviesan por presentes distintos.

El plato fuerte arrancará con el partido entre Los Angeles Lakers y Boston Celtics. El clásico de toda la vida. LeBron James vs. Jayson Tatum. Anthony Davis vs. Jaylen Brown. El campeón de la Copa NBA vs. los líderes de la Conferencia Este.

Miami Heat ante Philadelphia Sixers será el cuarto partido de este 25 de diciembre. Un duelo que arrancará a las 22:00 horas y que contará con la sensible baja del pívot Joel Embiid, quien se perderá esta fecha por un esguince en su tobillo.

El telón se cerrará a altas horas de la madrugada, luego del encuentro que comienza a las 00:30 horas de este martes, entre Phoenix Suns y Dallas Mavericks.

"Mirar NBA en Navidad era como un regalo extra" 😍🎁



¡Habrá 5⃣ juegos de NBA el próximo 25/12! 🎄 pic.twitter.com/4LAY2Wh3wS — NBA Latam (@NBALatam) December 22, 2023

La NBA y su tradicional jornada navideña

Desde 1947, la liga más famosa de baloncesto del mundo celebra la Navidad con una atractiva cartelera de partidos llenos de magia y emoción.

Por 16º año consecutivo, la NBA tendrá 5 juegos disponibles que se transmitirán en más de 200 países, en 50 idiomas diferentes y alcanzarán a millones de fanáticos alrededor del mundo.