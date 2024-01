La NBA publicó las camisetas para el All Star Game 2024

219502

La NBA confirmó cuáles serán las camisetas que usarán los jugadores el próximo domingo 18 de febrero en el All Star Game 2024 que se celebrará en el Bankers FieldHouse de la ciudad de Indianápolis.

Se repetirá como patrocinador la marca Jordan Brand con sus colores tradicionales de azul para el Este y rojo para el Oeste.

Desde esta misma noche estarán a la venta en la tienda oficial de la NBA.

En cuanto a los posibles seleccionados para disputar el encuentro, en la tercera votación LeBron James y Giannis Antetokounmpo fueron los más apoyados, con casi cuatro millones de votos para The King, mientras que el griego superó la barrera de los cuatro millones.

Les siguen Nikola Jokic, Joel Embiid, Jayson Tatum, Kevin Durant y Luka Doncic, todos ellos con más de tres millones de votos.

Noticia al Día

