La NBA confirma duelo entre Sabrina Ionescu y Steph Curry

La NBA ha confirmado en redes sociales que Sabrina Ionescu y Steph Curry se enfrentarán en un concurso de triples durante el fin de semana del All Star Game 2024 que se celebrará en Indianápolis el próximo 17 de febrero.

El máximo triplero de la historia, Steph Curry, y la poseedora del récord de triples en una sola temporada de la WNBA, Sabrina Ionescu, competirán en un histórico concurso de triples.

Será la primera vez que un jugador de la NBA y una jugadora de la WNBA se enfrenten en este tipo de competición.

Curry lidera la tabla histórica de triples en la NBA con 3577 hasta el día martes, mientras que Ionescu ha anotado 272 triples y promedia 37,7 por ciento desde el arco en sus primeros cuatro años en la WNBA, luego de promediar 42,2 por ciento en sus cuatro temporadas en la NCAA con Oregon.

“Creo que tengo que desafiarla”, dijo Curry.

Ionescu, la estrella del New York Liberty, respondió en las redes sociales: “¡Vamos a hacerlo! Nos vemos en la línea de tres puntos”.

