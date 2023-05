La Liga Mayor de Béisbol Profesional comenzará el sábado 13 de mayo

86366

-La tercera edición de la Liga Mayor de Béisbol Profesional (LMB) iniciará el sábado 13 de mayo con ocho equipos.

Marineros de Carabobo, Guerreros del Caribe, Caciques Distrito Capital, Centauros de La Guaira, Delfines de La Guaira, Samanes de Aragua y Lideres de Miranda serán los conjuntos participantes.

El torneo se jugará en los estadios de José Bernardo Pérez de Valencia (Guerreros vs Marineros), Parque de la UCV (Caciques vs Senadores), Forum de La Guaira (Centauros vs Delfines) y José Pérez Colmenares de Maracay (Samanes vs Líderes).

La liga publicó por sus redes sociales su calendario completo. El certamen se disputará en ocho semanas hasta el 30 de junio. Senadores se ha llevado las primeras dos ediciones de la Liga Mayor de Béisbol Profesional