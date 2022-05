La karateca venezolana Yorgelis Salazar se subió al podio en Marruecos

mayo 16, 2022 - 1:49 pm

La venezolana Yorgelis Salazar se quedó con la medalla de bronce en el K1 Premier League realizado en Rabat (Marruecos).

La nativa de Ciudad Bolívar se subió al podio del torneo tras derrotar 8-0 a la representante de Chipre, Irene Kontou, en la capital marroquí,

Salazar consigue su tercer podio del año tras su bronce en Emiratos Árabes, el oro en Portugal y ahora el bronce en Marruecos. La criolla se ubica en la 5ta posición del ranking mundial en la categoría de -50 Kg.

Las primeras tres unidades las obtuvo mediante una movida inteligente, en la cual engañó al buscar conectar un golpe con su puño derecho y, en cambio, aprovechó esa brecha para impactarle una patada de revés en la nuca a la chipriota.

Una acción similar se repitió instantes después, cuando Kontou tuvo que arriesgar más en su estrategia e intentó llegar al rostro de Salazar con una patada, primero, y después con el guante izquierdo; sin embargo, ese movimiento le dejó una brecha en su guardia izquierda para que su rival le devolviera el contacto con el pie en el costado de la cara que le supuso otros puntos a su cuenta.

La europea estaba al borde del abismo. Un punto era lo que necesitaba Yorgelis para quedarse con la victoria y no dejó escapar su pelea. La criolla le propinó par de golpes certeros a la cara y el pecho para alcanzar el ansiado 8-0 y así colgarse la segunda medalla de su cuenta en menos de dos meses.

WE DID IT

BRONZE MEDAL AT THE K1 PREMIER LEAGUE RABAT 2022

for my country, for my family and for all my people.

Thanks God

–

And thanks to everyone for support!!!

: @gokhantnr pic.twitter.com/kXiDu7s4sw

— Yorgelis Salazar (@Yorgelisalazarr) May 15, 2022