La Fórmula 1 extiende su contrato con el Gran Premio de Australia hasta 2035

junio 16, 2022 - 9:48 am

1891138

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 continuará disputándose en Melbourne hasta 2035 tras la firma de un nuevo acuerdo por diez años, indicó el jueves la organización del campeonato automovilístico.

El primer Gran Premio en el país se organizó en 1928 y desde 1996 ha tenido lugar en el circuito Albert Park de Melbourne.

«La carrera siempre ha sido una de las favoritas de los aficionados, los pilotos y los equipos y Melbourne es una ciudad internacional, increíble y vibrante, lo que encaja perfectamente en nuestro deporte», dijo el presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, en un comunicado.

El Gran Premio volvió en abril a Australia tras dos años de ausencia por la pandemia del covid-19, en una carrera ganada por el Ferrari de Charles Leclerc.

It’s official! 🏎️@F1 will remain in Melbourne until at least 2035 with @Formula2 & @FIAFormula3 joining the on-track action from 2023 🇦🇺#F1 #F2 #F3 #AusGP pic.twitter.com/yEoWYq3Do3

— F1 Australian Grand Prix (@ausgrandprix) June 15, 2022