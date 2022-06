La ex tenista Jelena Dokic, que sufrió abusos de su padre, pensó en suicidarse: “Casi me tiro desde un piso 26″

junio 13, 2022 - 3:12 pm

La croata Jelena Dokic dejó su huella en el mundo del tenis por haber sido la número 4 del mundo en 2002. Pero también es muy recordada por haber sufrido terribles abusos de su padre y entrenador.

Retirada del profesionalismo en 2014 por una lesión, vivió más pesadillas tras dejar los courts: una profunda depresión la llevó a refugiarse en la comida, llegó a pesar 120 kilos e, incluso, estuvo al borde del suicidio.

En las últimas horas, sacudió al mundo de las raquetas con un posteo en el que confesó haber estado cerca de quitarse la vida en abril pasado, saltando desde un piso 26.

“28/04/2022. Casi me tiro del balcón del piso 26 y me quito la vida. Nunca olvidaré el día. Todo está borroso. Todo está oscuro. Sin tono, sin imagen, nada tiene sentido… solo lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor. Los últimos seis meses han sido duros. Los sentimientos constantes de tristeza y dolor simplemente no desaparecen y mi vida se ha hecho añicos. Me culpo a mí misma, no creo que sea digna de amar y tengo miedo”, relata, con extrema crudeza, Dokic, ganadora de diez títulos de la WTA.

“También sé que todavía tengo muchas cosas por las que estar agradecida y luego empiezo a odiarme a mí misma porque al sentirme así siento que no estoy agradecida porque no debo estarlo ya que quiero terminar con todo. Un círculo vicioso en mi cabeza. El resultado: casi saltando desde mi balcón del piso 26 el 28 de abril. Nunca olvidaré el día, solo quería que el dolor y el sufrimiento se detuvieran. Me saqué del borde, ni siquiera sé cómo logré hacerlo. Obtener ayuda profesional me salvó la vida”, prosiguió la exdeportista.

Dokic contó su traumática experiencia para tratar de ayudar a las personas que padecen algo similar. “Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, honesta y vulnerable con todos ustedes y creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias para ayudarnos a superar las cosas y ayudarnos unos a otros. Estoy escribiendo esto porque sé que no soy la única que está luchando».

En el Día Mundial de la Salud Mental, en noviembre pasado, la extenista balcánica confesó -también a través de sus redes sociales- los problemas por los que había pasado y el intento de suicidio que había vivido en el pasado.

Fue entonces cuando relató haber padecido depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático, culpando de todo ello a su padre.

Hace un tiempo, además, se sinceró en un libro autobiográfico, en donde dio cuenta de los abusos de su papá, una persona violenta que en su momento recibió una sanción de la WTA para asistir a los torneos.

Jelena confesó que su padre la maltrataba físicamente desde la infancia, que la castigaba cuando perdía y que las palizas la habían dejado casi inconsciente en algunas ocasiones, sobre todo en los torneos de 2000.

