La confesión de Mike Tyson: “Tengo miedo de ser tan violento” (+Video)

julio 15, 2022 - 5:50 pm

Mike Tyson es reconocido como uno de los boxeadores más temidos de la historia. Además de su increíble fuerza y su gran técnica, el estadounidense se caracterizó por la furia y violencia con la que enfrentaba sus rivales.

Durante un diálogo con su terapeuta en el podcast HotBoxing, Tyson aseguró que «No puedo controlar mi violencia. ¿Tiene eso algún sentido para ti? Yo, soy Mike Tyson. Estoy jodidamente asustado de todo. Lo único que sé es atacar. Ellos no creen que me odio».

A pesar de haberse retirado hace 17 años, las polémicas fuera del ring no han abandonado al exboxeador de 56 años de edad.

El pasado mes de abril protagonizó una pelea dentro de un avión comercial cuando viajaba desde San Francisco hasta el estado de Florida.

En una serie de videos publicados por el medio TMZ Sports, se observa a un pasajero cuando empezó a provocarlo. En un principio, Mike logró mantener la calma, pero luego perdió la paciencia y le lanzó varios golpes, dejando al individuo con varias heridas en su rostro.

Días después se conoció que no se levantaron cargo en contra de Tyson, pero al mismo tiempo declaró que iba drogado en el avión. “No debería haber hecho eso, pero estaba irritado, cansado, drogado y enojado. No quiero lastimar a nadie”, expresó en el programa de Jimmy Kimmel.

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW

— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022