La colombiana Tatiana Calderón vuelve a la F2 gracias al patrocinio de Karol G

agosto 26, 2022 - 9:59 am

1907877

La colombiana Tatiana Calderón regresará este fin de semana al Campeonato FIA de Fórmula 2 gracias al apoyo que le brindará su compatriota Karol G, una acción que busca el empoderamiento femenino en el deporte.

Con el nuevo apoyo, Calderón correrá en el equipo Charouz Racing System, en reemplazo del turco Cem Bölükbasi, y hará pareja con el brasileño Enzo Fittipaldi, nieto del brasileño Emerson Fittipaldi.

«Estoy muy contenta de poder relanzar mi temporada, pero sobre todo de poder hacerlo gracias al apoyo de Karol G, quien me ha dado la oportunidad de seguir compitiendo, de seguir soñando», dijo la bogotana.

Thank you @karolg for making this possible and for believing in me!! Today we send a powerful message because as women we deserve equal opportunities!!🙌🏻 Very proud to drive the BICHOTA MAKINON over 300km/h !! #Girlpower 💪🏻

Thank you @charouzracing for the trust!!🙏🏻🙏🏻#AH19 pic.twitter.com/6wX4NQWviM

— Tatiana Calderon (@TataCalde) August 25, 2022